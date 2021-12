Belén Esteban manda un mensaje en directo a María José Campanario y Jesulín: "Os doy mi enhorabuena"

Jesulín de Ubrique y María José Campanario anuncian que van a volver a ser padres

Belén Esteban reacciona a las imágenes del reportaje del anuncio del embarazo

La colaboradora manda un mensaje a la pareja tras conocer la noticia

El embarazo de María José Campanario ha sido sorprendente para todos, muchas son las reacciones que se han dado, entre ellas la de Belén Esteban. La colaboradora ya contaba por teléfono el mismo día que saltaba la noticia cómo se ha enterado de esto y hoy ha podido estar en plató.

La colaboradora no ha querido entrar muy de lleno en todo lo que rodea al nuevo hijo del torero y María José, se ha mostrado contenta porque un bebé siempre es una buena notica, pero si ha querido destacar que ha habido algo que no le ha gustado nada de esto. El reportaje en una conocida revista de la noticia mostraba unas imágenes de Andrea, la hija de Belén y el torero, algo que no le ha gustado nada y de lo que ha advertido que "habrá consecuencias".

La colaboradora cuenta que le han ofrecido hacer cosas tras la noticia y que no lo va a hacer

Belén entiende que la pareja estén "como locos de contentos" y asegura que aunque le "han ofrecido hacer cosas" no va a hacer nada porque "no es su tema". Ella explica que ya no es "la que era antes" y que ante su prioridad en la vida no hay nada ni nadie "ni dinero que lo pague". La televisiva recuerda que su hija le pidió que no hablase de este tema, y aunque en muchas veces no le ha hecho caso, ahora no quiere entrar en este tema.

El mensaje de Belén Esteban a Jesulin y María José Campanario