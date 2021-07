Belén Rodríguez da por rota su amistad con Marta López, que la deja hundida: "No nos hablamos"

La semana pasada, Belén Rodríguez y Marta López vivieron un momento tenso en el plató de ‘Viernes Deluxe’. Siete días después se vuelven a ver las caras y Jorge Javier Vázquez les pregunta por su relación . Confirman que no se hablan desde entonces y evidencia su mal rollo.

Marta López cuenta que respeta la opinión de la que era su amiga mientras que Belén Ro añade que ella no va a decir nada, ni a discutir para así no darle “ni medio programa a Marta”, algo que no le sienta muy bien. Inevitablemente, se vuelven a enzarzar.