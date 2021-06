Belén Rodríguez no entiende que Marta López "se parta la cara" defendiendo a Olga Moreno por los platós pese a conocerla desde hace dos meses y que no haya sido capaz de sacar la cara por ella: "A mí me están dando por todos lados y lo sabes, no te hagas la víctima y digas que te está saliendo caro defender a Olga porque es a mí a quien le está pasando factura todo esto".

Marta, por su parte, no entiende los argumentos de la que hasta ahora ha sido su amiga y le ha dado sus razones: "Yo he hablado con Rocío Flores tras las cámaras aunque no lo haya hecho delante, no creo que te haya fallado". Tras sus palabras, Belén Rodríguez ha explotado y se ha mostrado más directa que nunca: "Tú has hecho un concurso de mierda y aún así yo te he defendido, no he sentido que tú hagas lo mismo por mí".