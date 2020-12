Carlos Lozano y Lydia Lozano siembran la duda sobre a qué se dedica Miriam Saavedra: "Es extraño que tenga tanto dinero de repente"

Como no podía ser de otra manera, Miriam Saavedra, uno de los grandes amores de su vida, ha centrado la entrevista de Lozano. Carlos asegura que ya ha conseguido olvidarla tras el profundo dolor que sintió con su ruptura: "Miriam no se portó bien conmigo, no me fue leal". El presentador ha reconocido que Miriam es la mujer por la que más ha sufrido y que ha necesitado todo este año para superar la ruptura y sanar sus heridas: "He conseguido con mucho esfuerzo superarlo, ya no la quiero".