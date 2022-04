El paso de Rubén Sánchez Montesinos por 'Supervivientes' no está siendo precisamente un camino de rosas. El pasado jueves el culturista se convertía en el primer 'parásito de Playa Paraíso' tras numerosos enfrentamientos con sus compañeros de concurso.

Enrique del Pozo, su actual pareja desde hace un año, se ha convertido en su principal defensor y lo cierto es que sus comentarios sobre el culturista no han dejado a nadie indiferente: "Rubén lo ha pasado muy mal en la vida, ha sufrido acoso por ser homosexual y también ha soportado abusos sexuales ".

El dueño de un gimnasio barcelonés ha asegurado para nuestro programa que él mismo en persona tuvo que expulsar de las instalaciones a Rubén hasta en tres ocasiones: "Este chaval dice que es profesional pero no lo es, aquí no se le echó por gay ni por nada de eso, se le echó por gilipollas, es un chico que no está bien de la cabeza".