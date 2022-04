Rubén Sánchez Montesinos es el primer expulsado y se arma el lío: Marta sale en su defensa tras los aplausos de Matamoros y Anuar

Juan Muñoz ha sido el siguiente en alejarse del peligro y es que cuando Jorge Javier ha entonado su nombre como salvado, lo que ha celebrado y ha recibido la enhorabuena del resto de supervivientes. Esto ha sorprendido a Marta Peñate: "Me acabo de quedar loca, me alegro por ti".

Ainhoa Cantalapiedra ha sido la salvada por la audiencia y por ello, Rubén Sánchez Montesinos ha sido el primer expulsado. La cantante ha sorprendido por su reacción: "Gracias, pero yo me quiero ir, esto no lo aguanto". El eliminado se ha despedido con unas bonitas palabras: "Me hubiera gustado vivir esta aventura, tenía mucha ilusión".