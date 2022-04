Enrique del Pozo, devastado, desvela el duro pasado de su novio, Rubén Sánchez Montesinos: "Ha sufrido abusos sexuales"

Las primeras horas en Honduras no están siendo fáciles para los concursantes, en especial para Rubén Sánchez Montesinos . El culturista profesional no ha encajado muy bien con sus compañeros . En esta primera semana ya se han visto los primeros roces entre el novio de Enrique del Pozo y los concursantes de 'Supervivientes 2022'

Enrique del Pozo es el defensor en plató de Rubén, y no ha podido evitar derrumbarse al ver que su novio lo está pasando mal en el concurso: "Claro que está desplazado, está haciendo lo posible pero para él es muy difícil, lo veo triste ".

Además, Enrique ha querido la dura historia de vida que tiene Rubén: "Es una persona que ha sufrido abusos sexuales, que lleva 20 años siendo insultado por su condición sexual, le han dicho de todo". "Es un tío que está solo, lo encontré solo, luchando por la vida". "Es un hombre muy generoso y cariñoso". Y ha querido terminar diciendo: "Es un buen tío, no me gusta que lo llamen sinvergüenza y egoísta, porque no lo es".