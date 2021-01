Juanjo Ballesta se confiesa: de su Goya "en el váter", a si participaría en 'Supervivientes'

El actor habló de su nuevo proyecto profesional y de su faceta más familiar

Juanjo Ballesta demostró naturalidad y espontaneidad en su entrevista más personal. El actor se sentó delante de los colaboradores del ‘Deluxe’, habló de sus proyectos profesionales y de su faceta más familiar.

El nuevo proyecto profesional de Juanjo Ballesta

El actor habló de la dificultad de su profesión. Explicó que “a veces estás arriba y otras abajo” y que él actualmente se encuentra “en la mitad”: “Es muy difícil que alguien tenga un guion y que piense en ti”, explicaba. Juanjo Ballesta, en un alarde de naturalidad, confesó que el Goya que ganó a los trece años lo tiene “en el váter”.

Rafa Mora aprovechó para preguntarle por si participaría en algún reality de la cadena y él no respondió a la pregunta con mucha sinceridad: “A ‘Supervivientes’ no iría, no me veo ahí. Yo me considero actor de cine”, explicaba.

Actualmente, Juanjo Ballesta se encuentra inmerso en su nuevo proyecto profesional, una película en la que trabajará junto a su hijo. “Él quiere ser actor, hizo el casting y me dijeron que es mejor que yo”, explicaba en el ‘Deluxe’.

Juanjo Ballesta nos muestra su lado más familiar

El actor nos invitó a pasar un día con él en su barrio, Parla, nos mostró la casa en la que se crió y habló de su infancia: “Algunos de mis amigos murieron en el camino (…) No he caído en las drogas y en la delincuencia porque tengo unos padres como la copa de un pino, siempre me tenían controlado”, explicaba el actor.

Su padre también ha dedicado unas palabras en el ‘Deluxe’ y se ha mostrado “muy orgulloso” de su hijo.

La mayor preocupación de Juanjo Ballesta