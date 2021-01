20.000 euros en daños: todos los destrozos en casa de Leticia Sabater tras la fiesta ilegal

Leticia Sabater lleva varios días siendo noticia por la fiesta ilegal que se celebró en su casa en Nochevieja y en la que ella asegura no haber participado: “Si yo estuviera metida en el ajo, no denuncio a una persona por lo civil y por lo penal”, explicaba la artista en su entrevista en ‘Sábado Deluxe’.

Así se encontró su casa a la mañana siguiente

Un día después de la fiesta, Leticia Sabater acudió a su casa por sorpresa y vio a “gente deambulando por ella: “Cuando llegué, había diez personas dentro y se quedaron blancos cuando me vieron”, explicó. “Me acojoné al ver la casa, no me caí al suelo de milagro”, explicaba la artista en su entrevista.