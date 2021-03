Las dolorosas declaraciones de Carmina Ordoñez

Carmen Ordoñez dio unas declaraciones hace veinte años en las que hablaba sobre la dura etapa que había vivido junto a su exmarido: “Me parecía indigno convivir con una persona que me agredía. Yo lo aguantaba porque estaba enamorada, hasta que me separé porque me di cuenta de que no podía ser”.

“Me agredió varias veces, he pasado por momentos malos y físicamente he tenido que darme puntos (…) Mis hijos lo supieron porque su hermano pequeño se lo contó cuando ni pudo más”, declaraba Carmina Ordoñez por aquel entonces.

“Me pegó delante del pequeño y el episodio en el que más miedo he pasado es cuando mi hijo, con doce años, se tuvo que tirar a su espalda suplicándome que no me matara”. “¿Quién me va a decir que este niño no va a tener un trauma por el hecho de ver eso”, eran algunas declaraciones que podían escucharse en las grabaciones de Carmina de aquella época.