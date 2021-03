Julián Contreras Jr: "Mi madre estaba herida, sola, abandonada y desamparada"

El hijo de Carmen Ordoñez tenía 14 años cuando presenció aquella agresión

Su madre, Carmina Ordoñez, le confesó que aquello había pasado más veces

La serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha reabierto algunas heridas, entre ellas las de Julián Contreras, que recuerda con mucho dolo el infierno que vivió su madre, Carmen Ordóñez en el pasado a manos de su maltratador.

Carmen Ordoñez solo quería que la creyeran

Julián Contreras contaba en ‘Sábado Deluxe’ que su madre “no quería tomar ninguna acción legal de ningún tipo y no quería que hubiera un daño directo a su maltratador”, aseguraba. El hijo de Carmen Ordoñez declaraba que ella no quería que a su agresor le pasara nada, solo quería que la creyeran: “Estaba herida, sola, abandonada y desamparada”, declaraba Julián.

El duro episodio que Julián Contreras presenció

El entrevistado confesaba en ‘Sábado Deluxe’ que fue “testigo de una agresión” a su madre, lo que significo uno de los “grandes traumas” de su vida. Él tenía catorce años y vio, en primera persona, un episodio que le marcó para siempre.

Julián Contreras declaraba que su madre y el agresor “habían discutido”: “Él me contó que, en una discusión, no tuvo más remedio que pegarla. Yo no supe reaccionar en ese momento y vi cómo él buscaba complicidad en mí”, declaraba el entrevistado.

El invitado de ‘Sábado Deluxe’ aseguraba que los golpes le despertaron por la noche: “fui a la habitación y me encontré a mi madre con el camisón destrozado por completo. Él me decía ‘me está haciendo que la mate”, declaraba Julián al borde de las lágrimas.

En ese momento, al ver esa situación tan terrible, la reacción de Julián Contreras fue inmediata e hizo lo posible para liberar a su madre de su maltratador: “Me lancé hacia él, le cogí del cuello y por el brazo, lo llevé fuera del a habitación y cerré la puerta”, declaraba.

Aquel fue un episodio muy complicado para todos y Julián Contreras lo recuerda con mucho dolor. “Si en ese momento me llega a pillar con la entereza que tengo ahora, no descanso hasta que él no desaparezca de la sociedad por los medios legales”, decía el hijo de Carmen Ordoñez.

Julián Contreras asegura que, tras aquel tremendo episodio, decidió llamar a Charo Vega para que fuera a su casa. El hijo de Carmina Ordoñez aseguraba que su madre le confesó que no era la primera vez que aquello pasaba.

Charo Vega relata la agresión de la que fue testigo

La que fuera una de las grandes amigas de Carmina Ordoñez confesó en 'Sábado Deluxe' uno de los episodios más duros que recuerda: cuando vivió en primer persona una de las agresiones a la madre de Julián Contreras Jr.

Asegura que ella estaba en su casa, junto a Carmina Ordoñez y que el agresor llamó al telefonillo para hablar con la que por entonces era su pareja. Ambos empezaron a hablar en el salón y protagonizaron un discusión que terminó con un doloroso desenlace.