Isa Pantoja no pudo evitar emocionarse en ‘Sábado Deluxe’ tras escuchar las palabras de Cristina Soria, que decía que no podía estar toda la vida sintiéndose en deuda con su madre: “Ningún hijo tiene que devolver nada a los padres”, decía la coach.

Isa se siente en deuda con su madre, Isabel Pantoja

Era en ese momento cuando su hermano, Kiko Rivera, entraba en directo por teléfono para quitarle la mochila que lleva años cargando sobre sus hombros y recordarle que ella no le debe nada a Isabel Pantoja: “Me da mucha pena escucharte decir que te sientes en deuda con mamá”, decía el disc jockey, al inicio de su llamada.

“Tú llegaste a nuestras vidas y fue lo mejor que nos pasó, así que nunca pienses que le debes nada mamá. En todo caso te lo debe ella”, apuntaba Kiko Rivera. “Con esto no te digo que no tengas que querer a mamá, pero sí que sepas que no le debes nada a nadie”.

Ante las palabras de Kiko Rivera, Isa Pantoja respondía: “Yo le estoy agradecida porque gracias a ella tengo una vida buena. Siento que he podido hacer muchas cosas por ella y no he estado. Ahora me pongo en su lugar porque, a partir de haber sido madre, comprendo muchas cosas”, decía la exconcursante de ‘La Casa Fuerte’.

Al escuchar la explicación de su hermana, el disc jockey se pronunciaba en ‘Sábado Deluxe’ y le llevaba la contraria: “Tú tienes tu pensamiento y lo respeto, pero no tienes razón”, decía Kiko Rivera, que seguía defendiendo que ella no tenía que sentirse en deuda con Isabel Pantoja.

El dardo de Kiko Rivera a Isabel Pantoja en directo

Pero la conversación no terminaba ahí. Kiko Rivera siguió hablando y lanzó alguna que otra indirecta a su madre durante la llamada telefónica a ‘Sábado Deluxe’: “La palabra madre hay que ganársela, no es solo parir; ser madre conlleva mucho más y una de las cosas es estar con tus hijos cuando te necesitan”, decía.

Lo peor del mundo es estar sola y vacía