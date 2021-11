Kiko Rivera pide perdón en directo a Anabel y a Isa Pantoja: "Es de lo único que me arrepiento"

La relación de Kiko Rivera con Anabel e Isa Pantoja no se encuentra en su mejor momento. El disc jockey lleva meses enfrentado con su hermana y con su prima y aún no han encontrado el momento de sentarse a hablar para aclarar sus diferencias.

Él asegura que no es una persona “celosa ni rencorosa” y que se alegra de todo lo bueno que les pase tanto a una como a la otra. “Necesito mis tiempos y en esta vida todo tiene solución (…) Lo mejor que podría hacer es sentarme con ellas a hablar”, dijo en ‘Sábado Deluxe’.

Kiko Rivera parece estar cerca de tener una conversación Isa y Anabel Pantoja y en su entrevista dio un paso muy importante: “De lo único que me arrepiento es de haberles dicho que no tienen ni oficio ni beneficio”, aseguró el disc jockey antes de pedir perdón públicamente.

“Les pediría perdón y, de hecho, se lo pido en directo a las dos porque no tenía mucho sentido que dijera que no tienen ni oficio ni beneficio. Yo puedo tener un enfado con ellas pero, a veces cuando nos ponemos calientes, nos decimos cosas que no sentimos”.