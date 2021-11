El hijo de Isabel Pantoja respondía muy claro a esta pregunta de la presentadora de ‘Sábado Deluxe’: “Gracias a Dios no he tenido ninguna recaída (…) Claro que he tenido tentaciones y muy malos momentos, pero el punto al que me agarro para estar bien son mi mujer y mis hijas, que son las que están conmigo siempre”, explicaba el disc jockey.

“He estado en una situación complicada, pero lo que ella decide por ella misma es estar conmigo. No he recaído, me apoyo en mi mujer y mis hijas. Lo he pasado muy mal, extremadamente mal con este tema y la alegría de poder despertarme bien, estar con mis hijas y hacer las cosas bien es lo que me da fuerzas”, añadía.