Kiko Rivera contó los detalles del reencuentro con su madre en 'Sábado Deluxe'

El disc jockey contó que lleva un mes sin hablarse con su madre y aclaró el motivo

Kiko Rivera, sobre Isabel Pantoja: "A mí mi madre no me pidió perdón"

Aunque Kiko Rivera e Isabel Pantoja tuvieron un acercamiento telefónico, parece que las cosas han vuelto a enfriarse entre ellos: “Ya no hablamos todos los días”, explicaba el disc jockey. Madre e hijo se han distanciado de nuevo y él contaba el motivo en ‘Sábado Deluxe’.

Así fue la última conversación con su madre

“En el momento que salgo de mi reencuentro con ella en Cantora, ella vuelve a ser Isabel Pantoja (…) Le dije que quería hablar con ella a solas para preguntarle todo lo que le tenía que preguntar. Ahí fue cuando ella me dijo: ‘¿Preguntarme, tú? Te tendré que preguntar yo”, dijo Kiko Rivera, quien aseguró que vio en su madre una actitud de “prepotencia”.

El marido de Irene Rosales aseguraba en ‘Sábado Deluxe’ que en aquella conversación le dijo “todo lo que pensaba” y que también pidió explicaciones a su madre: “En el aniversario de la muerte de mi padre, ¿por qué quitaste las flores con mi nombre?”, fue una de las preguntas que le hizo.

“Cuando le hice esa pregunta, ella se quedó callada y no volvió a contestar. Desde ese momento no digo nada más. Mi madre no me volvió a contestar y yo tampoco la he vuelto a llamar. De esto ha pasado menos de un mes”, afirmaba el disc jockey.

Isabel Pantoja no sabía de la hospitalización de Kiko Rivera

Kiko Rivera explicó que, en una de esas llamadas a Isabel Pantoja, rompió a llorar y le habló sobre sus problemas de salud: “Le dije que había estado hospitalizado para quitarme la banda gástrica y que no me había llamado nadie. Ella, sorprendida, dijo que no sabía que había estado ingresado”.

Kiko Rivera pidió perdón a su madre por teléfono

El hermano de Isa Pi declaró en su entrevista en ‘Sábado Deluxe’ que pidió “perdón” a su madre por su “comportamiento”: Muchas veces pienso que me tenía que haber controlado de decir cosas de las que después me arrepentí, pero, a veces, la vida es así. Me sentía así en ese momento (…) A mí mi madre no me pidió perdón”, afirmó el disc jockey.