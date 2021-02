Raquel Bollo no tuvo un regreso fácil a ‘Domingo Deluxe’ y no solo tuvo que enfrentarse a las críticas de Kiko Matamoros. Un Rafa Mora muy enfadado arremetió contra su excompañera por saltarse las normas en una fiesta ilegal.

“Si estás dolida ¿por qué no donas lo que has ganado hoy para la investigación de la Covid?”, decía Rafa Mora. “No estás a la altura de nadie. Ahora mismo eres la escoria de la sociedad. Has hecho lo peor, no se puede hacer peor. Eres una sinvergüenza”, decía el colaborador de ‘Sálvame’.