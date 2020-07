Fani habla de su experiencia en el calabozo: "Estuve detenida una noche"

A Miguel Frigenti le chirrían varias cosas del pasado profesional de Fani. No entiende que habiendo ganado tanto dinero como comercial de una empresa de alarmas hubiera meses en los que no tenía para comer y tuviera que robar.

Fani ha explicado en ‘Sábado Deluxe’ que en ningún momento robó algo que no fuera comida y que es mentira que se llevara un televisor de unos grandes almacenes: “Hubo un momento en mi vida en el que no tenía nada, ni paro (…) Si he tenido que robar para comer lo he hecho”, aseguró la concursante de ‘La Casa Fuerte’.