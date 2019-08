Gema Serrano, la 'amiga' de Edmundo, arremete duramente contra Carmen Borrego: "Hace todo a golpe de talonario"

Gema Serrano está dolida con Carmen pues tal y como ha declarado, debería agradecer a Edmundo tener un trabajo: “Yo no me he tenido que casar con nadie que estaba con otra persona, yo no he tenido que hacer ninguna exclusiva y no me he tenido que cambiar la cara, deberías agradecerme que he pedido trabajo para tu familia, Carmen". Así mismo ha concluido: "Carmen Borrego hace todo a golpe de talonario".