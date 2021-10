“Me escribió poco antes de ir a ‘Supervivientes’. Me dijo que quería abrir una clínica en Madrid y que si podía ir a la inauguración. Luego me empezó a contar un berenjenal que estaba relacionado con Canales Rivera”, aseguraba Gianmarco Onestini en ‘Sábado Deluxe’.

“No era pesada ni me daba la chapa, pero me contó cosas de Canales Rivera. Me escribió y la contesté”, aseguró el ex de Adara Molinero, que aseguraba que entre ellos no había ocurrido nada más que aquella conversación.