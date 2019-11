Gianmarco le echa en cara a Hugo Sierra que acuda a los platós a hablar de Adara y él se molesta: “¿Esto es un debate o una entrevista?”

Gianmarco y Hugo Sierra han coincidido en ‘Sábado Deluxe’. El italiano le ha echado en cara a Hugo que haya hablado públicamente de Adara en revistas y programas de televisión, además de remarcar que el entorno de la concursante de ‘GH VIP’ ya sabía que la relación entre ambos no pasaba por el mejor momento. “Anoche hablé con una amiga de Adara, que sabía muy bien que la relación de los dos no estaba bien y que ella no estaba feliz”, contó el italiano.