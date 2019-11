Hugo Sierra rechaza la idea de volver a casa con Adara, aunque se arreglen: “Necesito un tiempo”

Hugo Sierra ha recalcado en ‘Sábado Deluxe’ que quiere tener un cara a cara con Adara antes de tomar una decisión definitiva sobre su relación. Ese encuentro no tiene por qué ser en Guadalix, sino cuando ella salga: “Va a ser en casa de su abuela, en la casa de su madre o en el bar de la esquina”. María Patiño preguntó si podría ser en la casa familiar, en Palma, lo que Hugo negó: “No me encontraría cómodo en este momento. Cuando hay un adelanto de medidas hay cosas que respetar. Las cosas se tienen que hablar bien, en paz y armonía, y si es caso de alquilar otro apartamento por un mes para estar tranquilos y reflexionar bien yo lo alquilaré. O me voy yo o se va ella”.