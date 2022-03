Después de que Pepe Navarro visitara el plató del 'Deluxe' hace unos meses, hoy es Ivonne Reyes quien nos acompaña. Tras muchos años callada, llega dispuesta a poner sobre la mesa todas las pruebas necesarias: "He decidido hablar ahora. He querido reposar toda la información y ahora estoy dispuesta a desmentir todas las barbaridades que dice ".

En ese suponer, Ivonne no tiene dudas: "Primero, no va a dar negativo. Y segundo, los hermanos no pueden pedir absolutamente nada. Alejandro es hijo legítimo", decía.