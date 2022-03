Ivonne Reyes asegura que la mujer de Pepe Navarro les pilló 'in fraganti': "Él salió por otra puerta y huyó en un taxi"

Ivonne Reyes , callada desde hace años, ha decidido visitar el plató de 'Deluxe' para hablar más claro que nunca: "He decidido hablar ahora porque he esperado a que este señor acabase su gira televisiva. He querido reposar toda la información y ahora estoy dispuesta a desmentir todas las barbaridades que dice".

"Nosotros no solo no teníamos una relación paterno filial, si no que nos veíamos a diario y manteníamos una relación de pareja, nos lo pasábamos muy bien juntos, yo estaba muy enamorada de él y le quise mucho, la persona que se sentó aquí en este plató no tiene nada que ver con la persona con la que yo estaba, él estaba enamorado de mí también".