Javier Santos no pierde la esperanza de conocer a Julio Iglesias: "Es mi padre y no le odio"

“Estoy preocupado por la salud de mi padre, espero que esté bien y dure muchos años y así será mayor la esperanza de poder conocerlo” han sido las primeras palabras del joven en su entrevista con María Patiño. “Una de las cosas que más ilusión me hace es que conozca a su nieta (a su hija). Quiero que tenga los privilegios que yo no he tenido”, añade.