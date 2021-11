Jorge Javier Vázquez , ante la multitud de mensajes que ha recibido a través de las redes sociales, decidía contestar a los que especulan sobre la victoria de Cristina Porta en el duelo frente a Adara: "Me está escribiendo un montón de gente que me dice que Cristina se ha quedado porque es amiga de María Zambrano, la directora del programa".

Jorge, con gran ironía, leía el mensaje que le había enviado a una de esas tantas personas que le preguntan sobre esta posible relación entre ambas mujeres: "No, no son amigas, María Zambrano no es amiga de Cristina Porta, es su madrina de bautizo, después se hizo cargo de sus estudios enviándola a una escuela de Suiza donde hicieron de ella una señorita". Jorge explicaba con humor que "los reventados son unos plastas".