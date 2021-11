Adara ha sido expulsada de 'Secret Story'

Antes de irse ha dado un importante consejo a Miguel Frigenti

Luca y Cristina por fin se han besado

Tras la salvación de Frigenti, Adara y Cristina Porta han medido fuerzas en el duelo más reñido de la edición. Jorge Javier ha avanzando al comienzo del programa, que se trataba de la expulsión en la que más votos se habían recibido. "Record histórico de 'Secret Story", ha asegurado el presentador.

La audiencia ha decidido que sea Adara quien abandone por segunda vez el programa y Cristina continúe su experiencia en 'La casa de los secretos'. "Estoy muy feliz, voy a ver a mi hijo", ha comentado la ganadora de 'GH VIP 7'.

Al volver a la casa, Cristina ha protagonizado un romántico reencuentro con Luca. Nada más verse, ambos se han fundido en un pasional abrazo y se han dado un beso de película. La reacción del italiano y la reportera no ha pillado por sorpresa a los espectadores, ya que tras más de dos meses, la pareja no ha podido reprimir sus ganas y ayer por la noche se besaron por primera vez. Cristina también se ha reencontrado con su amiga Fatima.

Al reencontrarse con Miguel Frigenti, Adara le ha dado un importante consejo: "Que te la sude todo, diviértete, Aprovecha cada segundo aquí porque esto es tu sueño y cuando se acabe no hay vuelta atrás. Disfrútalo porque esto es mágico, si no tienes con quien divertirte, diviértete tú solo. Sigue gastando bromas, porque si no, esto es un muermo".

La noche más especial de Adara

Antes de someterse al veredicto del público, Adara ha vivido uno de sus mejores momentos en 'Secret Story'. Tras dos años sin verse, la ex de Gianmarco se ha reencontrado con su padre. "Lo que pasó ya hablaremos, pero es mejor olvidarlo y volver a empezar. Lo estás haciendo muy bien, hay mucha gente que te está apoyando, a mí me está gustando mucho. Te veo más madura, más calmada, mucho mejor", le ha dicho Jesús. Adara afirmaba estar en shock y rompía a llorar.

En plató, Elena, madre de Adara, no podía evitar las lágrimas y culpaba a su expareja de hacer distinción entre sus dos hijos. A pesar de afirmar que estaba contenta por el acercamiento entre Jesús y Adara, no podía reprimir su dolor por su otro hijo, Aitor. "Si dos años duelen, imagínate nueve", comentaba.

Con quien no ha tenido tan buen feeling ha sido con Cristina. Minutos antes de la expulsión, las concursantes han tenido un final cara a cara. "Si te digo que tienes experiencia en reality no es malo. Simplemente que yo no la tengo y veo actitudes muy forzadas y no solo yo. Me llama la atención. Realmente lo haces muy bien", acusaba Cristina a Adara. Molinero aprovechaba el momento para reprochar a su compañera un comentario que le había parecido de lo más "cruel".

Al llegar a plató, Adara se ha llevado otra gran sorpresa. Rodri, su novio, estaba esperándole en plató. La concursante no podía estar más contenta y se han saludado con un romántico beso.

Rodri no ha querido faltar en plató en un día tan importante para Adara. Al comienzo de la gala, el exconcursante de 'Gran Hermano' ha tenido un cómplice momento con Jorge Javier. Tras el enfado de Rodri por el consejo que Jorge dio a Adara, el presentador no ha podido evitar bromear sobre el tema. "Rodri, como te molestó cuando te dije que los tíos heteros eran muy básicos y que si querían sí, y si no querían no", le ha comentado entre risas. "Te quería matar ese día", ha confesado él.

Jorge también ha estallado en carcajadas tras un divertido comentario de Miguel Frigenti. Muy enfadado tras la expulsión de Adara, el colaborador de 'Sálvame' afirmaba que si le daban un móvil hacía un vídeo, "y con su madre".

La traición de Julen a Sandra

Quien tampoco ha tenido una noche sencilla ha sido Julen. El extronista ha ganado la prueba de inmunidad y por lo tanto el privilegio de sacar a alguien de la lista de nominados y meter a otra persona. Contra todo pronóstico, el ex de Violeta Mangriñan ha decidido respetar la decisión de la casa y no ha salvado a su novia Sandra Pica. ¿Cómo reaccionará la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' al descubrir la traición de su chico?

De esta manera, la lista de nominados queda así: Luca, Cristina, Sandra y Miguel.

¡El secreto de Luis Rollán al descubierto!

El 'juego de los secretos' llega a su fin en la gala de 'La casa de los secretos' y por ello se han descubierto todos los secretos que faltaban, dejando al descubierto todos los misterios con los que entraron los concursantes. Luis Rollán ha cerrado el círculo confesando su secreto: "Soy amante de un presentador".