El momento en el que Matamoros le confesó su enfermedad a Anita y Laura: "Intenté no dramatizar ni ocultarles la verdad"

Sin embargo, cuando Kiko empezó a romperse mientras hablaba fue cuando se refirió a sus dos hijas: "Con Ana me emocioné porque se puso a llorar cuando se lo dije; con Laura fue relativamente más fácil porque es más dura, es como yo". Además, Kiko ha querido dejar claro que "intenté no dramatizar, no ocultarles la verdad y transmitirles mi ánimo".