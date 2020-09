Kiko Matamoros responde a las especulaciones de Makoke y habla sus dos sentencias condenatorias

Makoke ha hablado alto y claro en ‘Viva la vida’ y nos ha dejado de piedra al insinuar sobre algunas condenas que caerían sobre el peso de Kiko Matamoros y contando que bloqueó a su hija Anita sin explicación ninguna. Kiko no tarda en responder para aclarar lo que ha contado su ex. Kiko asegura que no tiene ningún antecedente penal pero que tiene dos sentencias condenatorias que, para aclararlas, debe retomarse más de veinte años atrás.