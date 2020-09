Makoke desmonta las lágrimas y mentiras de Kiko Matamoros: "Bloqueaste a tu hija sin darle explicación"

La semana pasada, Kiko Matamoros se emocionó en una entrevista de lo más sincera. Se derrumbó al hablar del origen del distanciamiento entre él y su hija Anita , el cual sería el dolor que le produjo ver a la joven en el barco del ex de Makoke , algo que la parecía indigno tras haber vivido veinte años de desencuentros entre Makoke y Tudela.

La colaboradora nunca quiere dar muchos detalles sobre la relación entre padre e hija pero está cansada de escuchar, a su parecer, muchas mentiras. Por eso decide tirar de la manta, dirigirse a cámara y desmontar a su ex: dice que cuando sucedió lo de la peluquería entre Anita y Marta, Kiko bloqueó a su hija sin darle ningún tipo de explicación y, para colmo, ella escribió a su padre en agosto para preguntarle cómo se encontraba y él ni siquiera le contestó.

“¿Por qué no hablas de lo mismo de tu hijo o de ti, que tienes una condena con tu ex mujer? Hay que tener el culo muy limpio. Habla de tus embarazos, deja a mi hijo, a mi hija y a mí en paz (…). Ana te escribió en junio y tú, a los diez minutos, la bloqueaste sin darle explicaciones. En el mes de agosto te ha escrito tu hija para ver cómo estás ¿le has contestado? Sinvergüenza”, han sido solo algunas de las contundentes palabras de Makoke, más enfadad que nunca contra Kiko.