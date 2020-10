Isa P. y Anabel Pantoja se vuelcan con Kiko Rivera tras su confesión más dura: "Siempre me tendrás hermano"

La dura confesión de Kiko Rivera

Kiko se enfrentó a la entrevista con el corazón en la mano y reconoció que está en un momento “muy jodido” de su vida. El dj habló de sus inseguridades y explicó que nunca se ha querido a sí mismo. Kiko reconoció que durante mucho tiempo se había escudado tras una falsa fachada pero que ya no podía más, y que no ha hablado de este tema con nadie de su familia .

“Debería ir al psicólogo, algo tengo. Estoy triste, decaído, y no soy feliz con mis metas ni estoy al 100% en mi trabajo. Me he centrado en otras cosas, en jugar a videojuegos en vez de hacer otras cosas, no tenía ganas. Estoy en el subsuelo”, dijo derrumbándose en plató .

La llamada de Isabel Pantoja

Al escuchar esta tremenda confesión de su hijo, Isabel Pantoja intervino en directo para recriminarle por no haberle contado el problema antes de decirlo en televisión . Isabel no fue capaz de comprender cómo su hijo atraviesa sus horas más bajas y le aseguró que, a partir de ahora, ella estará a su lado para poner remedio a tanta tristeza.

“Nunca te hemos dejado solo. Quiero que sepas que tú nunca vas a estar en el suelo (...) mientras tenga tu madre vida. Tienes a tu mujer que siente adoración por ti y tienes una familia que nos morimos por ti (…) No quiero que sigas hablando de esos temas, te hace mal y me hace mal (…) Tienes que tener el valor de decirle a tu mujer, a tu madre, que estamos aquí pendiente de vosotros. Tardo cero coma en llevarte a donde te tenga que llevar. Me lo tenías que haber contado antes porque me has dejado trastornada”, decía la cantante.