Fani y Rubén se someten a un test de compatibilidad y el resultado es brutal

Sin embargo, hay algo que no les permite llegar al 100% y que, según la psicóloga, es que “no desean estar con esa persona” a pesar de la alta química que existe entre ellos. Rubén Sánchez ha querido aclarar este punto y ha asegurado que ese 30% equivale a la desconfianza que tiene hacia Fani.

Aun así y a pesar de que no se termina de fiar de ella, Rubén no ha cerrado puertas y asegura que, aunque “tienen que cambiar muchas cosas” para que ocurra algo entre ellos, no lo puede descartar. “Lo primero que tiene que hacer es solucionar sus cosas y, después, se verá lo que puede llegar a pasar”, decía el que fuera tentador en ‘La isla de las tentaciones’.