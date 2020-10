Kiko Rivera habla con Irene Rosales tras admitir su deslealtad: "No habrá nadie que nos destruya"

Kiko Rivera dio la cara en 'Sábado Deluxe' y admitió todos sus errores ... los que había cometido, los que no, no. Reconoció que se había mensajeado con Alicia , la camarera de su discoteca, pero negó las acusaciones de Techi y de Chabeli.

"Si tengo que destacar algo de la entrevista en que no me ha gustado verte triste, que no te valoras. Eres una grandísima persona y tienes personas que te quieren muchisimo. Todos tenemos nuestros fallos, somos humanos, así que no te sientas culpable por nada. Y a los problemas, slocuines", ha añadido Irene al final de su intervención.