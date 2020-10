La entrevista tras la muerte de su hermana

Leticia Sabater ha querido explicar que esta entrevista ya la tenía cerrada antes de que falleciera su hermana Silvia : “Soy una profesional pero si tengo un trabajo firmado lo voy a hacer. Gracias a Dios, la productora me lo ha retrasado una semana. Me duele pero hay que salir a hacer la función con la mejor de las caras”.

Lo cierto es que, aunque lo intente disimular, Leticia se muestra cabizbaja y afectada por la dura pérdida: “En mi familia no estábamos preparado para esto, estamos todos en shock”. "Aunque lo esté pasando mal, me gusta venir y entretener. Me he pensado mucho el venir o no y, de verdad, estoy feliz de haber venido porque llevaba días sin reírme".