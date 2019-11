Loly Álvarez habla de sus problemas de salud: "Si no hubiera ido a 'Supervivientes' estaría ciega"

Loly Álvarez regresó a ‘Sábado Deluxe’ después de dos meses apartada de la televisión por problemas de salud y explicó los motivos que le habían llevado a desaparecer de la vida pública. Antes de viajar a Honduras se había sometido a un chequeo completo y los médicos le habían dicho que tenía riesgo de tener un glaucoma en cada ojo, pero no fue hasta su vuelta del reality cuando decidió operarse: “Si yo no hubiera ido a ‘Supervivientes’ estaría ciega”, declaró.

No le dio el pésame a Yurena

La diva no solo habló de su drama. También explicó que se encuentra inmersa en un nuevo proyecto profesional y que no ha hablado con Yurena después del fallecimiento de Margarita Seisdedos, porque ella no sintió su apoyo cuando fallecieron su madre y su hermano. “Lo siento muchísimo pero no tengo nada que decirle", declaró.