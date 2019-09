El regreso de María Jiménez tras su enfermedad: "Me metieron muerta y he resucitado"

Una intervención que se complicó

María Jiménez reapareció el sábado en televisión tras enfrentarse a una de las luchas más duras de su vida. Todo comenzó con un “problema de tripa, de no poder ir al baño” y la cantante tuvo que ser operada de urgencia al encontrarle un cuerpo sospechoso: “Me dijeron que me iba a operar del colon, pero cáncer no tenía (…) era una pelota muy gorda pegada al ovario”, explicó.

"Mi hijo estaba echo polvo"

"He recuperado amigos que hacía tiempo que no veía"

A pesar de que María Jiménez se ha enfrentado a uno de los baches más duros de su vida, explicó no haber tenido “miedo” “nunca”: “No me he creído la muerte”, explicó. Además, la cantante aseguró que no le había fallado nadie y que había “recuperado amigos que hacía años que no veía”. Con la simpatía que le caracteriza explicó que “hasta el cobrador del gas y la luz” habían ido a verla y que había recibido la llamada de algunos colegas de la profesión.