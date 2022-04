María del Monte explica los motivos de su ausencia en el 'Deluxe': "He pasado miedo"

Todo estaba preparado para que María del Monte visitara el plató de 'Viernes deluxe', pero finalmente la cantante sevillana no ha podido acudir al programa por un problema de salud. La madrina de Isa Pi ha entrado en directo por teléfono para explicarle en primera persona a Jorge Javier Vázquez el motivo por el que no ha podido asistir a su entrevista:

"Soy humana y resulta que el bichito ha venido a visitarme , me hice la prueba antes de salir y por lo que salió no procedía que fuese, estoy tranquilita donde tengo que estar, guardadita".

La cantante ha explicado que ha pasado miedo, que cuando empezó la pandemia solo quería que no quedara miedo entre la gente, algo que ella ha padecido: "He pasado miedo, quiero que esto pase por mí de puntillas y que sea solo como un resfriadito". María reconoce que le teme al coronavirus pero no pierde la esperanza de que el virus para ella se quede en algo leve.