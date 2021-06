María ha recordado uno de los momentos más divertidos que pasó con la colaboradora: “Mila llegó a pedirme que me casara con ella ”. La cantante ha explicado, entre risas, que cuando Mila se hartaba de sus relaciones sentimentales bromeaba con la idea de relacionarse con mujeres: “Cuando Mila se hartaba de ‘Sálvame’ decía ‘¡tenía que haberme casado con Encarna Sánchez y ahora estaría retirada y no aquí!”, contaba Jorge Javier Vázquez.

La cantante ha explicado que con Mila pasó momentos realmente buenos y que su relación aumentó en la última época: “Hablé con ella hace poco y me dijo que me había cogido el teléfono a mí y que ya no se lo cogía prácticamente a nadie, nos queríamos mucho”.