María Patiño llora al recordar que la señalaron como "mala madre" por no poder criar a su hijo

María Patiño se emociona al recordar que la catalogaron de 'mala madre'.

La presentadora tuvo que viajar a Madrid para buscarse la vida.

Patiño reconoce que las críticas le afectaron en su autoestima.

Rocío Jurado fue una mujer pionera en cuanto al feminismo, a la hora de defender los derechos de las mujeres y la igualdad de géneros. Mientras los colaboradores del ‘Deluxe’ analizan el documental ‘Lo siento, mi amor’, María Patiño se emociona al hacer una importante reflexión y al recordar que la tacharon de ‘mala madre’ hace años.

La confesión de María Patiño: "Me llamaban mala madre"

“Estoy emocionada porque ella habla de dos cosas que yo he vivido, estando en una generación diferente. Por un lado, yo me he vestido de una manera muy particular, vivía con cierta culpa la manera de llevar un escote o llevar una minifalda pero, después, el hecho de no criar a mi hijo, por tener que trabajar en Madrid, me ha supuesto una carga importante de ser señalada como mala madre”, cuenta Patiño.

Es aquí cuando a María se le ha quebrado la voz, visiblemente emocionada y afectada por lo que estaba revelando públicamente: “He mirado hacia abajo durante mucho tiempo porque creía que realmente era una culpa y, en ese sentido cuando escucho a Rocío Jurado te das cuenta que es algo que todavía no se ha superado y que hace mucho daño”.

Más tarde, Jorge Javier Vázquez le ha preguntado al respecto, por si quería profundizar en ello, y Patiño cuenta lo siguiente: “¿Contra eso una que hace? Pues te rebelas. Mis circunstancias personales me llevaron a buscarme la vida en Madrid. Me hacían dudar si estaba haciendo lo correcto, pero con el paso de los años me di cuenta de que lo que hacía estaba bien y la persona que está a mi lado me lo ha hecho saber, y eso es importante”.