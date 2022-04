María Patiño, muy nerviosa con Pocholo en 'Deluxe': "Creo que me quitarías la ropa con la boca"

Pocholo ha visitado el 'Deluxe' y, tras hablar de su pasado, de su vida amorosa y de sus proyectos profesionales, ha llegado el turno del sexo . El aristócrata no ha tenido demasiada suerte en el amor pero las conquistas nunca han sido un problema para él.

Aunque solo ha estado casado en una ocasión y únicamente durante dos años, lo cierto es que durante décadas Pocholo ha sido un objeto de deseo para muchas mujeres. Aunque él no ha querido hablar de su faceta como amante, Kiko Matamoros, que le conoce muy bien, ha asegurado que es una "auténtica fiera en la cama": "Lo sé porque me lo han dicho varias mujeres, no una ni dos".