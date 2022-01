El primer 'Deluxe' del año no podía empezar de otra manera, con nuestra Paz Padilla (¿O era su doble?) dándonos las uvas aunque con cierto retraso y algo de lío con los cuartos. Nuestra presentadora, con un look de lo más iluminado, daba la bienvenida a los colaboradores brindando y María Patiño le sacaba de su error.

“¿Te caigo bien?”, empezaba preguntando Paz y Patiño replicaba: “Me caes bien, pero a veces no te entiendo”; “¿Qué no te gusta de mí? Tengo ritmo, soy simpática…”, se preguntaba la aludida: “Hay veces que no comparto lo que piensas como te pasará a ti conmigo, pero me parece maravilloso porque no suelo compartir muchas cosas con los demás”.