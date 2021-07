La relación entre Marta López y Olga Moreno está en boca de muchos por lo inesperado de su amistad y lo mucho que se quieren pese a haber estado juntas apenas un mes: "Hemos pasado juntas 40 días pero nos hemos contado muchas cosas y yo he sentido algo muy especial, como cuando te enamoras pero en amistad".

Una de las preguntas de Conchita que ha enfrentado por enésima vez a las que antes fueran amigas, Belén Rodríguez y Marta López, es la relacionada con el presunto veto de Rocío Flores a Belén Rodríguez : "¿Te consta que Belén Rodríguez no ha vuelto al plató de 'Supervivientes' porque así lo ha pedido Rocío Flores?".

Marta López ha contestado que no pero el polígrafo ha desvelado que miente. Según la máquina, Marta sí era conocedora del veto de la hija de Antonio David hacia la colaboradora y experta en realities. Según Belén Rodríguez, Rocío Flores habría hablado directamente con alguien de la cadena para que dejaran de contar con ella en los debates de 'Supervivientes': "A mí me dejaron de llamar para ir a plató de un día para otro y nadie me dio una explicación".