La astróloga tuvo para ella unas bonitas palabras en su primer día y le auguró un buen porvenir delante de cámaras: “El físico le acompaña, tiene una chispa increíble y un miedo que se muere, que no me suelta la mano”, dijo Esperanza Gracia de manera muy cariñosa.

“Creo que has iniciado el programa en el mejor día posible porque ayer tuvo lugar la lunación en el signo de Géminis. Estás en un momento espectacular”, le dijo la reina del horóscopo de Telecinco a Belén Rodríguez en su primer día.

Ella tampoco se quedó callada y tuvo para Esperanza Gracia unas palabras en las que dejaba claro la admiración que tenía hacia ella: “Yo siempre he querido ser una estrella y por fin he encontrado a la persona que más se acerca a los astros, que eres tú”, dijo Belén Rodríguez.

“Esto me ha costado muchísimo. Belén es una gran periodista, pero nunca quería salir en imagen. Yo la he convencido muy finamente y le he dicho: ‘tú quieres seguir trabajando?”, dijo la presentadora en tono de humor.