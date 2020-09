Marta López se sincera en el 'PoliDeluxe': de su relación con Efrén, a su enemistad con Lydia Lozano

El regreso de Marta López no ha sido del agrado de varios de sus compañeros, que no dudaron en cargar duramente contra ella en su vuelta a la televisión. Una semana después de su reaparición mediática, la colaboradora ha plantado cara a todos y cada uno de ellos con su ‘PoliDeluxe’ más sincero.

Marta López y Lydia Lozano, totalmente enemistadas

Lydia Lozano fue, sin duda, la otra gran protagonista del ‘PoliDeluxe’ a Marta López. Nada más empezar con las preguntas sobre ella, la ex de Alfonso Merlos aseguró que su compañera “se alegró muchísimo del anuncio de que no podía volver a Telecinco” y no dudó en asegurar que Lydia “disfruta con el mal de las personas”.