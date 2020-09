Marta López se enfrenta a Lydia Lozano y Víctor Sandoval en su regreso a Telecinco: "Jamás he tenido covid"

La colaboradora ha declarado que dio “falso positivo” y que “jamás” ha tenido covid. “Se me ha juzgado, se me ha condenado, se me ha criticado brutalmente a nivel nacional”, decía Marta López, sobre las críticas recibidas en redes sociales.

Tensión entre Marta López y sus compañeros

A Lydia Lozano le dijo que había recibido un mensaje “Muy feo” de su parte y que le parecía “una vergüenza” que, después de diecinueve años de amistad, no le hubiera preguntado si realmente estaba infectada: “De María Patiño, que no la conozco de nada, recibí un mensaje cariñoso y bonito”.

Marta López quiso dejar claro en todo momento que había dado “falso positivo” y que no había “podido infectar a nade” porque no había tenido el virus: “Han hecho sufrir a mis hijos y han dicho barbaridades de su madre (…) No he sido una irresponsable y por eso estoy aquí”.