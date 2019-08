Mila Ximénez explota contra Terelu Campos: "No soy capaz de defender cosas que vosotros no sabéis defender"

Mila Ximénez cree que el honor de la familia Campos debería defenderse en casa y no en un plató de televisión: "El honor se demuestra de otra manera". Además, ha mandado un mensaje directo a Terelu: "Si a vosotros no os importa participar en esto a mí tampoco".

Terelu y Carmen Borrego participaron en 'Viva la vida' para hablar de la supuesta infidelidad de Edmundo. Mila ha explotado y ha confesado que ha defendido a la familia Campos durante mucho tiempo pero esto no lo puede defender: "No soy capaz de defender cosas que vosotros no sabéis defender".