Minerva Piquero se sincera sobre su cambio físico: “Me afectaron mucho los titulares, me sentí un trozo de carne”

Minerva Piquero no solo es la chica del tiempo en la década de los 90. Es aquella mujer todoterreno capaz de reinventarse; periodista, meteoróloga, escritora y ahora también dirige una agencia de medios. A sus 52 años se ha convertido en una mujer referente que reivindica el feminismo y la lucha por la igualdad.

Pero no ha sido una tarea fácil. Todo comenzó con la aparición en un photocall después de un problema hormonal que se vio afectado en un cambio en su físico. La periodista fue noticia por coger unos kilos de más y la prensa no ayudó. Los titulares del momento hicieron referencia a la imagen cambiada de Minerva en una sociedad tan artificial como la actual: “Me afectaron muchísimo los titulares sobre mi físico, me sentí un trozo de carne”.