Patricia Rodríguez: "La madre de Georgina me metió en un reformatorio, se deshizo de mí"

Aunque Patricia no tiene nada que echarle en cara a Georgina, sí que pide el apoyo de su hermana: "Yo me alegro de que a mi hermana le haya ido bien pero me gustaría que me tuviera en cuenta, que no se olvidara de que existo, me dijo por ejemplo que me iba a ayudar con los libros del colegio de mis hijos y todavía estoy esperando".