Patricia, hermana de Georgina: "Nosotras de pequeñas veíamos cómo nuestro padre preparaba los paquetes de droga"

Patricia ha narrado la complicada infancia que las tres hermanas vivieron hasta que el padre de todas ellas entró en prisión: "Yo dejé de ver a Gio al poco tiempo de mi padre entrar en la cárcel, me quedé con ella, con su hermana y con su madre pero al poco tiempo me metieron en un reformatorio, desde entonces apenas he tenido contacto con Georgina y echo de menos esa relación de hermanas, no sé por qué no quiere saber nada de nosotros, me dijo que me iba a pagar los libros de mis hijos y todavía estoy esperando".