Pilar Yuste rompe a llorar y pide perdón tras su enfrentamiento con Labrador: "Perdí los papeles"

Visiblemente afectada, Pilar pide disculpas a Jorge Javier Vázquez y al programa porque reconoce que “no estuvo bien”. Admite que estos días lo ha pasado mal: “He trabajado mucho y no lo merecía. Espero que la imagen mía no sea esa”. “Perdí los papeles, no tenía que haber entrado”, confiesa.