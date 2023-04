La mujer de Ginés Corregüela no ha vetado ninguna pregunta y se ha mostrado muy clara respondiendo a todas y cada una de las incógnitas sobre su matrimonio con el ahora concursante de ‘Supervivientes’ y, también, sobre la pareja de este, Yaiza Martín.

Ante el ‘PoliDeluxe’, Isabel Hurtado ha tenido que hacer frente a preguntas de lo más fuertes, entre ellas, una que ha dejado al descubierto lo que podría ser el pasado oculto de Yaiza Martín, algo de lo que no se había hablado hasta ahora.

“Los mensajes me llegaban desde Tenerife”, declaraba la todavía mujer de Ginés Corregüela. “A mí me han contado exactamente que ella estaba peleada con toda la familia, que no se hablaba con nadie y que era un cáncer de mujer”, afirmaba Isabel Hurtado.